"اتحاد النقل الجوي في لبنان" أثنى على إقرار قانون التقاعد

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أضاف: "شكراً للرئيس نبيه بري حامل لولاء المحرومين، والشكر موصول للمكتب العمالي لحركة أمل، وخصوصاً مسؤول المكتب العمالي المركزي المحامي علي حمدان وأيضاً الاتحاد العمالي العام، وخصوصا رئيس الاتحاد المناضل بشارة الأسمر".