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لبنان

"اتحاد النقل الجوي في لبنان" أثنى على إقرار قانون التقاعد

Lebanon 24
15-12-2023 | 12:50
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أثنى "اتحاد النقل الجوي في لبنان" UTA في بيان، على "قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أقره مجلس النواب"، وقال: "هنا، لا يسعنا إلا أن نقدر الجهد الجبار والمتواصل للرجل الذي حمل أمانة متابعة هموم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وهم العاملون في القطاع الخاص، والذين كانو يعانون من رميهم على قارعة العوز بعد سن الـ64".
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أضاف: "شكراً للرئيس نبيه بري حامل لولاء المحرومين، والشكر موصول للمكتب العمالي لحركة أمل، وخصوصاً مسؤول المكتب العمالي المركزي المحامي علي حمدان وأيضاً الاتحاد العمالي العام، وخصوصا رئيس الاتحاد المناضل بشارة الأسمر".
 
 
 
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