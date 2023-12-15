نشطَ في مجال الدعارة.. شاهدوا صورة مطلوب أوقفته قوى الأمن!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

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"في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد نشاط عصابة ينفذ أفرادها عمليات سرقة سيارات من مناطق بيروت، ومن ثمّ يتمّ نقلها الى منطقة الشمال، وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد هويّة أفراد العصابة المذكورة، وتوقيفهم.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت قطعات الشعبة من تحديد هوية أحد أفراد العصابة، وهو المدعو: أ. أ. (مواليد عام 1995، لبناني) وهو مطلوب بجرم "الإتجار بالبشر.بتاريخ 06/12/2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريّات الشعبة من رصده على متن جيب نوع كيا زجاجه الخلفي مكسور، في محلة العبدة، حيث تم نصب كمين محكم وتوقيفه، وضبط الجيب الذي تبين أنه مسروق فجر تاريخه من محلة غزير، وتم ضبط هاتفه الخلوي.وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه بالإشتراك مع آخرين العديد من عمليات سرقة السيارات من مناطق بيروت وجبل لبنان، ونقلها الى منطقة الشمال. كذلك، اعترف الموقوف أنهُ ينشط في مجال تهريب الأشخاص والأدوية، والدعارة. وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل لا يزال مستمرا لتوقيف باقي أفراد العصابة".