من جعجع.. هذا أول تعليق له بعد تمديد ولاية قائد الجيش

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ولفت إلى أن "البعض في لبنان يعتبرون أن الدنيا تدور حولهم، وإن حصل أمر ما فإما معهم أو ضدهم، وما قمنا به كان من أجل بلدنا".وقال: "نحن كنا ولا نزال ضد التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية، وإذا أراد الرئيس نبيه بري إكمال معروفه فعليه الدعوة لجلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية".وختم: "هناك أمور كثيرة فرطت في البلد بإستثناء مؤسسة الجيش وقوى الامن الداخلي وهمنا الأساسي أن تبقى المؤسسة ثابتة ومستمرة، وهذا ما دفعنا بالسير بالتمديد ونهنئ الجميع بهذا الانجاز".