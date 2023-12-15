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"بليلة امل" وعلى ابواب استقبال العام 2024، أقامت شركة "Creel" حفلاً ضخماً على أرض كازينو لبنان، برعاية وحضور وزير السياحة وليد نصار، وبتعاون مع كازينو لبنان، وبمشاركة فعاليات سياسية، وزارية، نيابية، اعلامية، اقتصادية وفنية حاشدة. جمعت خلاله مختلف المناطق اللبنانية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب للإضاءة على سنة 2023 التي كانت السياحة فيها القطاع الوحيد الذي حرّك العجلة الاقتصادية في البلاد، حيث تم تكريم أهمّ المهرجانات التي طبعت عام 2023 سياحياً والبلدات التي أولت السياحة اهمية كبيرة، كما المؤسسات والقطاعات التي ساهمت بالسياحة الرياضية والثقافية والفنية، في رسالة أمل بان لبنان سيبقى بلد الحياة.واستُهل الحفل بكلمة افتتاح للوزير نصار، شدد فيها على ان السياحة ستبقى رافعة للاقتصاد، متحدثاً بالارقام عما حققته سنة 2023 سياحيا وعن الارقام الواعدة مع الاعياد.وافتتح نصار الاحتفال بتقديم شهادة منظمة السياحة العالمية لبلدة دوما التي حازت على افضل قرية عالمية، واستلمت الدرع التكريمية من رئيس مطار بيروت المهندس فادي الحسن الذي تحدث عن عدد الوافدين الى بيروت في شهر الاعياد، مؤكدا ان الارقام واعدة.وكرّت سبحة المكرّمين من الشمال وتحديداً طرابلس المرشحة لتكون عاصمة الثقافة العربية 2024، وقد استلمت الجائزة السيدة نجاة الاييي بدرية من مديرة التسويق في كازينو لبنان لارا حافظ، وكذلك القبيات التي تسلمت جائزتها رئيسة لجنة مهرجانات القبيات الدولية سينتيا حبيش من الاعلامي يزبك، والبترون عبر تكريم لجنة المهرجانات عبر رئيسها سايد فياض وقد سلم الجائزة ممثل رئيس التيار الوطني الحر المهندس طوني نصر، كما الكورة التي سلم جائزتها النائب اديب عبد المسيح للسيدة سعاد فرفود.ومن الشمال الى الجنوب حيث حضرت صيدا التي تسلم جائزتها رئيس بلدية صيدا سابقا محمد السعودي من النائب السابق امل ابو زيد، كما تسلم رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش جائزة جزين من وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار.وكان لبعلبك مدينة الشمس حصة وازنة حيث تم تكريم مهرجانات بعلبك الدولية التي استلمت الجائزة من الاعلامية نعمت عازوري اوسي.كما كان لكسروان الفتوح حصة وازنة، اذ تم تكريم مهرجانات بيبلوس الدولية وكذلك جونية التي تسلم جائزتها نائب رئيس لجنة مهرجانات جونية الدولية فادي فياض من الدكتور الكسندر نجار، كما غلبون التي تسلم جائزتها رئيس بلديتها المهندس ايلي جبرايل من الاعلامي وليد عبود، وكذلك إهمج التي تسلم جائزتها رئيس البلدية نزيه سمعان من النائب اسعد درغام.وشهد الحفل على تكريم لكازينو لبنان نظرا لجهوده في احياء اهم واعرق الحفلات وقد استلم رئيس مجلس ادارة الكازينو رولان خوري الدرع التكريمية من النائب سيزار ابي خليل.وكان للسياحة الرياضية حصة، اذ تم تكريم جمعية ماراتون بيروت وكانت تحية للسيدة مي الخليل وقد تسلم الجائزة عضو مجلس الادارة حسان محيي الدين من الصحافي غسان حجار.وقد حضرت السياحة الفنية عبر تكريم الفنان مُعين شريْف وميشال فاضل.اما القطاعات الاقتصادية التي دعمت السياحة والمهرجانات فكانت حاضرة عبر تكريمها، بحيث تم تكريم شركة الوردية للبترول والتي تسلم جائزتها الاستاذ يوسف باسيل وياسيمن باسيل WARDIEH من السيدة سينتيا حبيش كما شركة الـIPT التي تسلم جائزتها الاستاذ زخيا عيسى من الاستاذ هادي حبيش.وقد اختتم الحفل بلفتة تقديرية للوزير نصار وصورة ختامية مع المكرمين على وقع اغنية راجع يتعمر لبنان ادّتها جوقة بقيادة المبدع طوني البايع.