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لبنان

استُشهد في الجنوب.. "حزب الله" ينعى أحد عناصره

Lebanon 24
15-12-2023 | 13:17
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستشهاد المُجاهد حمد أحمد يوسف إثر مجابهته العدو الإسرائيلي في الجنوب.
 
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ولفت الحزب إلى أنّ الشهيد يوسف هو من بلدة عين بعال الجنوبيّة ومن سكان بلدة القليلة. 
 

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