استُشهد في الجنوب.. "حزب الله" ينعى أحد عناصره

أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستشهاد المُجاهد حمد أحمد يوسف إثر مجابهته العدو الإسرائيلي في الجنوب.

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ولفت الحزب إلى أنّ الشهيد يوسف هو من بلدة عين بعال الجنوبيّة ومن سكان بلدة القليلة.