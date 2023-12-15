نداءٌ من وزارة الإتصالات.. إنتبهوا لهذا الأمر!

وجّه وزيرُ الإتصالات جوني القرم نداءً عبر "لبنان24" إلى سكان جنوب لبنان، طالباً منهم عدمَ الرَّد على أيِّ إتصالات مشبوهة تردُ إليهم.



Advertisement وكشف القرم أنّهُ طلب من هيئة "أوجيرو" يوم أمس عدم قطع خطوط الهواتف عن أهالي الجنوب الذين لم يدفعوا فواتيرهم المتوجبة عليهم، وأضاف: "لقد أبلغنا الهيئة بوجوب إعادة وصل تلك الخطوط واستمرارية عملها في الوقت الراهن في ظل الأحداث الأمنية القائمة هناك". وكشف القرم أنّهُ طلب من هيئة "أوجيرو" يوم أمس عدم قطع خطوط الهواتف عن أهالي الجنوب الذين لم يدفعوا فواتيرهم المتوجبة عليهم، وأضاف: "لقد أبلغنا الهيئة بوجوب إعادة وصل تلك الخطوط واستمرارية عملها في الوقت الراهن في ظل الأحداث الأمنية القائمة هناك".