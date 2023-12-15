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لبنان

نداءٌ من وزارة الإتصالات.. إنتبهوا لهذا الأمر!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-12-2023 | 13:28
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وجّه وزيرُ الإتصالات جوني القرم نداءً عبر "لبنان24" إلى سكان جنوب لبنان، طالباً منهم عدمَ الرَّد على أيِّ إتصالات مشبوهة تردُ إليهم.

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وكشف القرم أنّهُ طلب من هيئة "أوجيرو" يوم أمس عدم قطع خطوط الهواتف عن أهالي الجنوب الذين لم يدفعوا فواتيرهم المتوجبة عليهم، وأضاف: "لقد أبلغنا الهيئة بوجوب إعادة وصل تلك الخطوط واستمرارية عملها في الوقت الراهن في ظل الأحداث الأمنية القائمة هناك".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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