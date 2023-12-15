ماذا يُقال في إسرائيل عن "التسوية" مع لبنان؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ هناك تقديرات في تل أبيب تُشير إلى أنَّ الفرص ضئيلة للتوصل إلى تسوية من شأنها إجبار "حزب الله" على الإنسحاب من الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

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وأشارت الصحيفة في تقريرٍ لها ترجمهُ "لبنان24" إلى أنَّ وزير الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ستزور إسرائيل يوم الأحد، وذلك في إطار المساعي الأميركية والفرنسية للتوصل إلى تسوية سياسيّة تمنع نشوب حربٍ بين إسرائيل و "حزب الله".