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لبنان

ماذا يُقال في إسرائيل عن "التسوية" مع لبنان؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-12-2023 | 14:59
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ هناك تقديرات في تل أبيب تُشير إلى أنَّ الفرص ضئيلة للتوصل إلى تسوية من شأنها إجبار "حزب الله" على الإنسحاب من الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. 
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وأشارت الصحيفة في تقريرٍ لها ترجمهُ "لبنان24" إلى أنَّ وزير الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ستزور إسرائيل يوم الأحد، وذلك في إطار المساعي الأميركية والفرنسية للتوصل إلى تسوية سياسيّة تمنع نشوب حربٍ بين إسرائيل و "حزب الله".

وأوضحت الصحيفة أنه "لا أمل لدى إسرائيل في حدوث تلك التسوية"، مشيرة إلى أن إنجازات الحرب الإسرائيليّة في غزة  ستؤثر بشكلٍ كبير على صورة الوضع على الجبهة مع لبنان.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

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