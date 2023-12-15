16
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
9
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كيف علّق الحريري على خطوة التمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة؟
Lebanon 24
15-12-2023
|
15:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، عبر منصة "أكس" مساء اليوم قائلاً: "التمديد لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية قرار حكيم يعلي مصلحة الوطن وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار، وثقة متجددة بقيادتهم وتضحياتهم في ظروفٍ صعبة يتحملون فيها مسؤوليات جسيمة كانوا ولا يزالون قدها وقدود من أجل أمن وأمان كل اللبنانيين".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور: تمزق سروال اليسا في حفلها الاخير... يضعها بموقف محرج أمام جمهورها
Lebanon 24
بالصور: تمزق سروال اليسا في حفلها الاخير... يضعها بموقف محرج أمام جمهورها
01:23 | 2023-12-15
15/12/2023 01:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
Lebanon 24
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
07:14 | 2023-12-15
15/12/2023 07:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
Lebanon 24
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
15:03 | 2023-12-15
15/12/2023 03:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... ما السبب؟
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... ما السبب؟
10:51 | 2023-12-15
15/12/2023 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التمديد لقائد الجيش وللقادة الأمنيين تمّ.. وهذا أبرز ما أُقرّ في الجلسة التشريعية
Lebanon 24
التمديد لقائد الجيش وللقادة الأمنيين تمّ.. وهذا أبرز ما أُقرّ في الجلسة التشريعية
08:18 | 2023-12-15
15/12/2023 08:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:18 | 2023-12-15
إعتراف مهم يخصّ "حزب الله".. هذا ما تفاجأت به إسرائيل!
15:34 | 2023-12-15
أمر مرتبط بلبنان والجيش.. واشنطن محبطة من هذا التصرّف الاسرائيلي
15:21 | 2023-12-15
داخل مخيم في لبنان.. هذا ما فعله شبانٌ بالعلم الإسرائيليّ!
15:14 | 2023-12-15
هل طلب وزير العدل من رئيس الحكومة سحب إقتراح قانون إستقلالية القضاء؟
15:03 | 2023-12-15
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
14:59 | 2023-12-15
ماذا يُقال في إسرائيل عن "التسوية" مع لبنان؟
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
15/12/2023 23:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
15/12/2023 23:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
15/12/2023 23:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24