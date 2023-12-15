كيف علّق الحريري على خطوة التمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة؟

كتب الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، عبر منصة "أكس" مساء اليوم قائلاً: "التمديد لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية قرار حكيم يعلي مصلحة الوطن وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار، وثقة متجددة بقيادتهم وتضحياتهم في ظروفٍ صعبة يتحملون فيها مسؤوليات جسيمة كانوا ولا يزالون قدها وقدود من أجل أمن وأمان كل اللبنانيين".

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