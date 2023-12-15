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لبنان

كيف علّق الحريري على خطوة التمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة؟

Lebanon 24
15-12-2023 | 15:16
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كتب الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، عبر منصة "أكس" مساء اليوم قائلاً: "التمديد لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية قرار حكيم يعلي مصلحة الوطن وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار، وثقة متجددة بقيادتهم وتضحياتهم في ظروفٍ صعبة يتحملون فيها مسؤوليات جسيمة كانوا ولا يزالون قدها وقدود من أجل أمن وأمان كل اللبنانيين".
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