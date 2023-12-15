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لبنان

داخل مخيم في لبنان.. هذا ما فعله شبانٌ بالعلم الإسرائيليّ!

Lebanon 24
15-12-2023 | 15:21
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أقدمَ شبانٌ داخل مخيم البرج الشمالي، على إحراق العلمين الأميركي والإسرائيلي، وذلك استنكاراً للدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضدّ غزة.
 
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وجاءت تلك الخطوة داخل المخيم المذكور في إطار "الفعاليات التضامنية المطالبة بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة".

وتأتي هذة المبادرة أيضاً "ضمن سلسلة أنشطة ينظّمها شباب المخيم نصرة لشعب غزة ومقاومتها الباسلة".
 
 
 
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