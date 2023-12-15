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لبنان

أمر مرتبط بلبنان والجيش.. واشنطن محبطة من هذا التصرّف الاسرائيلي

Lebanon 24
15-12-2023 | 15:34
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كشفت شبكة "سي أن أن" الأميركية، أنّ الولايات المتحدة وجهت توبيخاً لـ"إسرائيل" بسبب أكثر من 30 هجوماً شنتّه على الجيش اللبناني في جنوب لبنان، مُشيرةً إلى أنّ ذلك يأتي وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب في قطاع غزّة.
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وأوضحت الشبكة أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، هاجم بشكلٍ متكرر الجيش اللبناني خلال الشهرين الماضيين، قائلةً إنّ ذلك "أثار قلق إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن"، ومؤكّدةً أنّ كبار المسؤولين الأميركيين وجّهوا أيضاً "توبيخاتٍ حادة" للقيادة الإسرائيلية.
 
ونقلت "سي أن أن" عن مسؤولين أميركيين، ومصدر أمني إقليمي، أنّ "الجيش" الإسرائيلي قصف مواقع الجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
 
كما لفتت إلى أنّ نطاق الأحداث، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، "أحبطت المسؤولين الأميركيين"، وذلك بسبب أنّ الولايات المتحدة تعتقد أنّ "الجيش اللبناني سيكون جزءاً من أي حلّ دبلوماسي نهائي بين إسرائيل ولبنان، لتهدئة أعمال العنف الحالية"، على حدّ قولها. 
 
ورأت الشبكة أنّ نمط الضربات المستمر الذي يشنه "الجيش" الإسرائيلي ضد مواقع الجيش اللبناني في جنوبي البلاد، "مثير للقلق وغير مسؤول"، وفقاً لما نقلته عن أحد كبار مساعدي الكونغرس الأميركي، والذي قال إنّ الجيش اللبناني "قوة حاسمة ومستقلة دعمتها الإدارات الأميركية المتعاقبة، اعترافاً بدور الجيش المهم في الاستقرار بلبنان".

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