17
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
9
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
20
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إعتراف مهم يخصّ "حزب الله".. هذا ما تفاجأت به إسرائيل!
Lebanon 24
15-12-2023
|
16:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تمّ إخلاء نحو 125 ألف مستوطن إسرائيلي من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وقال رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، غيورا زيلتس، إنّ "تصرف الجيش الإسرائيلي الدولة عند الحدود الشمالية مع لبنان غير صحيح"، مشدداً على أنه "إذا لم نقض على حركة حماس فهذا سيؤثر على الشمال".
Advertisement
وأضاف زيلتس: "لا أعرف إذا كان بالإمكان القضاء على حزب الله لكن يجب ضربه بنحوٍ مهم".
وكان زلتس قال في وقت سابق، إنّ "إسرائيل تبقي المفتاح" بيد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، الذي "يرفع ويخفّف كما يراه مناسباً"، في إشارة إلى تحكّم حزب الله بمسار الأمور، وفق تعبيره.
من جهتها، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أنّ مستوطنة المطلّة تحولت إلى منطقة عسكرية مغلقة، مشيرةً إلى أنّ "المزارعين والمتطوعين لا يستطيعون الوصول إلى المنطقة من أجل قطف محاصيلهم".
وتحدّث مراسل الشؤون الخارجية في "القناة 13" الإسرائيلية، يوسف إسرائيل، عن تزايد الإحباط في صفوف المستوطنين شماليّ فلسطين المحتلّة، مشيراً إلى أنهم تركوا مساكنهم منذ نحو شهرين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار "حزب الله" باستهداف قوات الاحتلال وآلياته، على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية، منذ اليوم التالي لبدء "طوفان الأقصى".
من جهته، أقرّ الإعلام الإسرائيلي قائلاً إنّ "حزب الله في كل مرة يفاجئنا من جديد في أنواع الذخائر المستخدمة"، مضيفاً أنّه "ليس هناك ليل أو نهار في الشمال (شمالي فلسطين المحتلة) من دون انفجاراتٍ، ومن الصعب جداً العيش هناك".
(الميادين نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور: تمزق سروال اليسا في حفلها الاخير... يضعها بموقف محرج أمام جمهورها
Lebanon 24
بالصور: تمزق سروال اليسا في حفلها الاخير... يضعها بموقف محرج أمام جمهورها
01:23 | 2023-12-15
15/12/2023 01:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
Lebanon 24
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
07:14 | 2023-12-15
15/12/2023 07:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
Lebanon 24
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
15:03 | 2023-12-15
15/12/2023 03:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... ما السبب؟
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... ما السبب؟
10:51 | 2023-12-15
15/12/2023 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التمديد لقائد الجيش وللقادة الأمنيين تمّ.. وهذا أبرز ما أُقرّ في الجلسة التشريعية
Lebanon 24
التمديد لقائد الجيش وللقادة الأمنيين تمّ.. وهذا أبرز ما أُقرّ في الجلسة التشريعية
08:18 | 2023-12-15
15/12/2023 08:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:00 | 2023-12-15
إجراءات عاجلة
17:06 | 2023-12-15
مشاكسات حرمت المواطنين نعمة كهرباء الدولة
16:56 | 2023-12-15
مقدمات النشرات المسائيّة
16:52 | 2023-12-15
إعتداءات إسرائيل لم تتوقف.. هذه البلدات الجنوبيّة تعرّضت للقصف ليلاً
15:34 | 2023-12-15
أمر مرتبط بلبنان والجيش.. واشنطن محبطة من هذا التصرّف الاسرائيلي
15:21 | 2023-12-15
داخل مخيم في لبنان.. هذا ما فعله شبانٌ بالعلم الإسرائيليّ!
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
16/12/2023 01:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
16/12/2023 01:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
16/12/2023 01:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24