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لبنان

مشاكسات حرمت المواطنين نعمة كهرباء الدولة

Lebanon 24
15-12-2023 | 17:06
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أدّت المشاكسات بالمعاملات الى حرمان المواطنين نعمة كهرباء الدولة على قلتها في عز موسم الشتاء واعياد نهاية السنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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