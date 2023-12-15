إجراءات عاجلة

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Lebanon 24
15-12-2023
|
18:00
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اتخذت اجراءات عاجلة لوقف التشويش الاسرائيلي على الاتصالات الهاتفية في الجنوب، والتي ذكَّرت بما كان يفعله فريق التشويش عام 2006، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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