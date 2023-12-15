22
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حشد ديبلوماسي لتطبيق القرار 1701 تمهيداً لمهمّة هوكشتاين
Lebanon 24
15-12-2023
|
22:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": أوساط ديبلوماسية مطّلعة رأت أنّ الولايات المتحدة والدول الأوروبية تحاول إثارة موضوع تطبيق القرار 1701 مجدّداً، واستعادة الهدوء على طول الخط الأزرق، سيما بعد أن تعرّض هذا الأخير للانتكاسة بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول، ولكي يكون الترسيم البرّي موضوعاً على نار حامية فور انتهاء حرب غزّة، وتوقّف المواجهات العسكرية في الجنوب اللبناني. أمّا ما تُناقش به في ما يتعلّق بحماية الحدود اللبنانية- السورية، فلا علاقة له بأي قرار أممي، إنّما بسعيها لدعم المؤسسة العسكرية في ضبط أمن الحدود.
Advertisement
فسفراء هذه الدول تحدّثوا مع قائد الجيش العماد جوزف عون، على ما أضافت، انطلاقاً من تمويل أفواج الحدود البريّة الأربعة بهدف مواصلة توفير الأمن وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على طول حدودها البريّة مع سوريا. غير أنّهم يتطرّقون في الوقت نفسه، الى موضوع الحدود وحماية أمنها، من زاوية سياسية، كون دولهم تصرّ على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهي على عِلم بأنّ "حزب الله" هو الذي يقوم بالعمليات العسكرية ضدّ المحتلّ الإسرائيلي.
غير أنّ الأوساط نفسها، أكّدت أنّه لا يُمكن تعديل القرار 1701 ليشمل الحدود اللبنانية كافة، لأنّه يقتصر على منطقة جنوب الليطاني، ولا يتطرّق في أي من بنوده الـ 19 الى الحدود مع سوريا. أمّا تحويله من الفصل السادس الى السابع فليس وارداً، على ما تسعى اليه الولايات المتحدة في كلّ سنة يتمّ فيها التمديد أو التجديد لمهمّة قوّات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان في أواخر آب، وذلك لأنّ لبنان يرفض هذا الأمر.
أمّا تعديل القرار 1701، فهو يعني إلغاءه، على ما أوضحت، ووضع قرار آخر يتناسب مع الوضع الذي بات قائم حالياً بعد 7 تشرين الأول، أو مطالبة "إسرائيل" الإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة، فلا يعود هناك أي حاجة للتعديل، أو لتنفيذه بالقوّة. وقد جرى تجربة هذه القوة ولم تنجح. فالقرار يطالب بأن يتحوّل بند "وقف الأعمال العدائية بين الجانبين" الذي جرى الإلتزام طوال السنوات الماضية أي منذ 11 آب 2006، رغم بعض الحوادث والخروقات الإسرائيلية والاعتداءات المتواصلة على السيادة اللبنانية برّاً وبحراً وجوّاً، تدريجاً الى وقف دائم لإطلاق النار. في حين أدّت حرب غزّة الى اشتعال الجبهة الجنوبية اللبنانية مُجدّدا،ً الأمر الذي خرق البند المذكور.
وتقول انّ الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين يعمل ضمن ما تتوافق عليه هذه الدول خلال تحضير مقترحاته لما بعد حرب غزّة، في ما يتعلّق بالحدود البريّة اللبنانية... غير أنّه لا يمكنه تجاوز القرارات أو القفز فوقها لا سيما القرار 1701 لجهة انسحاب القوّات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلّة التي ينصّ عليها، وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر (أو ما بات يُعرف اليوم بـ خراج بلدة الماري)، قبل أن يُطالب لبنان بتطبيق البند 8 المتعلّق بالوقف الدائم لإطلاق النار والحلّ طويل الأمد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
Lebanon 24
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
07:14 | 2023-12-15
15/12/2023 07:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
Lebanon 24
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
15:03 | 2023-12-15
15/12/2023 03:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب لبناني يحتفل بخطوبته.. تعرّفوا إلى عروسه
Lebanon 24
نائب لبناني يحتفل بخطوبته.. تعرّفوا إلى عروسه
00:53 | 2023-12-16
16/12/2023 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... ما السبب؟
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... ما السبب؟
10:51 | 2023-12-15
15/12/2023 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التمديد لقائد الجيش وللقادة الأمنيين تمّ.. وهذا أبرز ما أُقرّ في الجلسة التشريعية
Lebanon 24
التمديد لقائد الجيش وللقادة الأمنيين تمّ.. وهذا أبرز ما أُقرّ في الجلسة التشريعية
08:18 | 2023-12-15
15/12/2023 08:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-12-16
"ثغرة" تضرب "التقاعد" في لبنان.. هؤلاء قد يُحرمون منه!
04:00 | 2023-12-16
بري يتفوّق على باسيل.. ويسجل هدفا في مرمى "القوات"
05:19 | 2023-12-16
خبرٌ عاجل.. طائرة مُفخخة انطلقت من لبنان تستهدف تجمعاً إسرائيلياً! (فيديو)
05:05 | 2023-12-16
شهيد جديد لحزب الله.. على طريق القدس
04:33 | 2023-12-16
التوتر يعود جنوباً.. قصف متبادل والحزب يتحدث عن قتلى اسرائيليين
04:09 | 2023-12-16
باسيل: التمديد للقادة الأمنيين في البرلمان هو إستمرارٌ للمؤامرة
فيديو
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2023-12-16
16/12/2023 12:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
16/12/2023 12:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
16/12/2023 12:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24