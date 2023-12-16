في طرابلس.. كان يلهو بمسدس حربي وهذا ما حصل

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أصيب المدعو "ي.ا" مساء امس الجمعة عن طريق الخطأ بفخذه وذلك اثناء لهوه بمسدس حربي في محلة باب الرمل - قبر الزيني في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم نقل المُصاب الى مستشفى الاسلامي للعلاج ووصفت حالته بالمستقرة.