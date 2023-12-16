قتيل وعدد من الجرحى.. هذا ما حصل ليلا على طريق المطار

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تعرّض كلّ من علي مبارك وحسين حمود ومحسن هشام الحسيني ليلا لعملية سرقة بقوة السلاح على طريق المطار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .وقد تخلل العملية إطلاق نار من قبل المعتدين ما أدى إلى وفاة الشاب علي مبارك وإصابة حسين حمود بكتفه ومحسن هشام الحسيني في بطنه وقد نقلوا جميعا إلى مستشفى الرسول الأعظم.