Advertisement

لبنان

قتيل وعدد من الجرحى.. هذا ما حصل ليلا على طريق المطار

Lebanon 24
16-12-2023 | 00:46
A-
A+
Doc-P-1141771-638383098141292437.jpg
Doc-P-1141771-638383098141292437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض كلّ من علي مبارك وحسين حمود ومحسن هشام الحسيني ليلا لعملية سرقة بقوة السلاح على طريق المطار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .

وقد تخلل العملية إطلاق نار من قبل المعتدين ما أدى إلى وفاة الشاب علي مبارك وإصابة حسين حمود بكتفه ومحسن هشام الحسيني في بطنه وقد نقلوا جميعا إلى مستشفى الرسول الأعظم.
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-12-16
04:00 | 2023-12-16
05:19 | 2023-12-16
05:05 | 2023-12-16
04:33 | 2023-12-16
04:09 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24