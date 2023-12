احتفل النائب ميشال المر بخطوبته على الشابة فريديريكا فرام.



ونشر الوزير السابق الياس المر صورة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام كشف فيها خطوبة نجله النائب ميشال المر.

وعلّق الياس المر على الصورة قائلا: " Congratulations Frederica & Michel My son and best friend. مبروك ميشال الابن والصديق.



يُذكر ان الوزير المر كان احتفل منذ أشهر بزفاف ابنته ماريا على الشاب ايلي أبو ناضر.