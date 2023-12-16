قرار أنقذ لبنان من "ظاهرة خطيرة"

Advertisement

قال مصدر إستشاري بارز وملم بالشؤون القانونية والدستورية إن الحكمة تغلبت بالامس على قرار السلطة التنفيذية في ما خص التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، بإفساح المجال للمجلس النيابي للقيام بهذه المهمة.وقال "كانت خطوة موفقة لكي لا نقع في المحظور الذي ظهرت معالمه بالتصريحات التي صدرت من شخصيات ووزارية وسياسية معنية".المصدر ختم "بأن ما حصل بالامس أنقذ لبنان والجيش من ظاهرة العام 1989عندما كان إميل لحود قائدا للجيش وميشال عون قائد للجيش أيضاً"، معتبرا "أن هذه الظاهرة كان يمكن ان تتكرر في كانون الثاني المقبل، بسبب الطعون أو القرارات الوزارية، لو لم يتم تدارك الامر".