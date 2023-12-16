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لبنان

قرار أنقذ لبنان من "ظاهرة خطيرة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-12-2023 | 01:15
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قال مصدر إستشاري بارز وملم بالشؤون القانونية والدستورية إن الحكمة تغلبت بالامس على قرار السلطة التنفيذية في ما خص التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون،  بإفساح المجال للمجلس النيابي للقيام بهذه المهمة.
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وقال "كانت خطوة موفقة لكي لا نقع في المحظور الذي ظهرت معالمه بالتصريحات التي صدرت من شخصيات ووزارية وسياسية معنية".
المصدر ختم "بأن ما حصل بالامس أنقذ لبنان والجيش من  ظاهرة العام 1989عندما كان  إميل لحود قائدا للجيش وميشال عون قائد للجيش أيضاً"، معتبرا "أن هذه الظاهرة كان يمكن ان تتكرر في كانون الثاني المقبل،  بسبب الطعون أو القرارات الوزارية، لو لم يتم تدارك الامر".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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