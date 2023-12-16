عمليتان لحزب الله صباح اليوم.. اليكم التفاصيل

أعلن حزب الله في بيان، أنه ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:10 من صباح يوم السبت دشمة تحصن بها جنود للإحتلال الاسرئيلي في موقع بركة ريشا بصاروخ موجه مما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح.

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