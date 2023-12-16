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لبنان

عمليتان لحزب الله صباح اليوم.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-12-2023 | 01:20
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أعلن حزب الله في بيان، أنه ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:10 من صباح يوم السبت دشمة تحصن بها جنود للإحتلال الاسرئيلي في موقع بركة ريشا بصاروخ موجه مما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح. 
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وعند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت 16-12-2023 قوة مشاة ‏إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة.‏
 
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