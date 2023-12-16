Advertisement

لبنان

أين "سعادة النائبة"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-12-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1141784-638383124494588131.jpg
Doc-P-1141784-638383124494588131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لوحظ غياب إحد النائبات عن جلسات مجلس النواب والمشاركة في اي نشاط علني.
وتبين، بحسب المصادر انها دخلت منذ فترة في حالة إكتئاب شديدة وإختفت عن الأنظار، وهي لا تشارك ابداً في أي مناسبة إجتماعية، ولا في أعمال مجلس النواب ولا حتى في  الاجتماعات مع زملائها النواب".
Advertisement
مصدرٌ نيابي أكد الخبر أيضا ، متمنياً "للزميلة" الشفاء العاجل من هذه الحالة، لتعاود نشاطها على المستويات كافة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-12-16
04:00 | 2023-12-16
05:19 | 2023-12-16
05:05 | 2023-12-16
04:33 | 2023-12-16
04:09 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24