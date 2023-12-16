أين "سعادة النائبة"؟

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لوحظ غياب إحد النائبات عن جلسات مجلس النواب والمشاركة في اي نشاط علني.وتبين، بحسب المصادر انها دخلت منذ فترة في حالة إكتئاب شديدة وإختفت عن الأنظار، وهي لا تشارك ابداً في أي مناسبة إجتماعية، ولا في أعمال مجلس النواب ولا حتى في الاجتماعات مع زملائها النواب".مصدرٌ نيابي أكد الخبر أيضا ، متمنياً "للزميلة" الشفاء العاجل من هذه الحالة، لتعاود نشاطها على المستويات كافة.