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لبنان

خبر سار من وزير الاشغال.. هذا ما أعلنه عن احدى شركات الطيران

Lebanon 24
16-12-2023 | 01:36
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كتب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية عبر منصة "اكس ": "شركة لوفتهانزا استأنفت أمس رحلاتها الجوية ما بين فرانكفورت وبيروت، وذلك بشكل طبيعي وفق الجدول الشتوي المعتاد، واليوم أيضاً ستستأنف شركة Swiss Air رحلاتها ما بين زوريخ وبيروت ،هذا فضلاً عن أن شركة Eurowings ستعاود رحلاتها ما بين بيروت وهامبورغ وبرلين ودوسلدورف بدءاً من يوم الاحد المقبل، علماً أن هذه الشركات تابعة للمجموعة الالمانية Lufthansa Group".
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