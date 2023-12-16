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لبنان

بعد "الوشوشة" السلبية... إتصال ايجابي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-12-2023 | 01:45
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أفيد بأنّ نائباً كسروانياً عاد لتسويق نفسه من جديد، كمرشح توافقي للرئاسة، بعد ان فقد الامل منذ فترة، على أثر سماعه "وشوشة" من سفير غربي، بأنّ أسهمه تتهاوى، لكن ومنذ أيام تلقى اتصالاً من مسؤول غربي، بأنّ إسمه عاد ليبرز ضمن لائحة تضم أسماءً وسطية، مقبولة نوعاً من اغلبية الاطراف السياسية.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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