هذا ما يجري في أوساط "قوى الأمن"

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يسودُ ارتياحٌ في أوساط عسكريي قوى الأمن الداخلي إثر المساعي الإيجابية والفعالة التي تتخذها المؤسسة لتحسين واقع الطبابة الخاصّة بالأفراد والضباط المنتسبين إليها.وتبيّن أن هناك مستشفيات عديدة باتت تستقبل المرضى المُسجلين لدى المؤسسة على أن تكون التغطية مرتفعة وغير محكومة بشروطٍ تعجيزية مثلما كان يحصلُ سابقاً.