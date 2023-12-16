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لبنان

التوتر يعود جنوباً.. قصف متبادل والحزب يتحدث عن قتلى اسرائيليين

Lebanon 24
16-12-2023 | 04:33
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عاد التوتر الى الحدود الجنوبية، حيث قصفت المدفعية الاسرائيلية "وادي حسن" في اطراف بلدة الجبين في القطاع الغربي، واطراف بلدتي  دير ميماس و كفركلا وطال القصف الخيام والحمامص، و المنطقة الواقعة بين راشيا الفخار وكفرحمام ومنطقة الشقيف خراج حلتا كفرشوبا، واطراف بلدة رب ثلاثين، واطراف بلدة حولا من جهة الجنوب
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وأفادت مندوبة "لبنان 24" ان صاروخا اعتراضيا انفجر فوق عيترون

وسجل صباح اليوم اطلاق نار من موقع العدو الاسرائيلي في بركة ريشة على محيط بلدتي عيتا الشعب - رامية .
وكان عناصر حزب الله قد إستهدفوا صباح يوم السبت دشمة تحصن بها جنود ‏للإحتلال الاسرئيلي في موقع بركة ريشا بصاروخ موجه مما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح.، إضافة الى قوة مشاة ‏إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة.‏

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