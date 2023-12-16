التوتر يعود جنوباً.. قصف متبادل والحزب يتحدث عن قتلى اسرائيليين

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عاد التوتر الى الحدود الجنوبية، حيث قصفت المدفعية الاسرائيلية "وادي حسن" في اطراف بلدة الجبين في القطاع الغربي، واطراف بلدتي دير ميماس و كفركلا وطال القصف الخيام والحمامص، و المنطقة الواقعة بين راشيا الفخار وكفرحمام ومنطقة الشقيف خراج حلتا كفرشوبا، واطراف بلدة رب ثلاثين، واطراف بلدة حولا من جهة الجنوبوأفادت مندوبة "لبنان 24" ان صاروخا اعتراضيا انفجر فوق عيترونوسجل صباح اليوم اطلاق نار من موقع العدو الاسرائيلي في بركة ريشة على محيط بلدتي عيتا الشعب - رامية .وكان عناصر حزب الله قد إستهدفوا صباح يوم السبت دشمة تحصن بها جنود ‏للإحتلال الاسرئيلي في موقع بركة ريشا بصاروخ موجه مما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح.، إضافة الى قوة مشاة ‏إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة.‏