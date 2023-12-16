لماذا انسحب نواب "حزب الله" من الجلسة؟

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أشار مصدر سياسيّ، إلى أنّ نواب "حزب الله" انسحبوا من الجلسة التشريعيّة، يوم أمس، كيّ لا يُشاركوا في التصويت للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وسائر قادة الأجهزة الأمنيّة، تجنبا للدخول في سجال سياسيّ مع "التيّار الوطنيّ الحرّ".وأضاف المصدر أنّ "حزب الله" كان يُحبّذ التمديد لعون في جلسة مجلس الوزراء التي لم تنعقد، لأنّ القرار كان سيكون سهلاً للطعن به، من قبل "التيّار".وأوضح المصدر أنّ عدم إنعقاد جلسة الحكومة، أربك نواب "الحزب"، فقرروا الإنسحاب من الجلسة النيابيّة، مع اقتراب التطرّق لموضوع التمديد.