لا تفرحوا كثيرا بالطقس الدافئ.. سيناريو الأمطار عائد وهكذا سيكون آخر أسبوع في السنة

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المرتفع السيبيري يسيطر على غرب آسيا والمرتفع شبه مداري على الشرق الاوسط والمرتفع الآزوري على شمال افريقيا وغرب اوروبا بقيم ضغط مرتفعة، الأمر الذي سيحوّل المنخفضات نحو البحر المتوسط وسوف تتمركز شمال الجزائر وتونس، وغرب تركيا، فيتأثر لبنان مطلع الاسبوع المقبل بطقس متقلب يتحوّل الى ماطر (محلياً ) بين مساء الاحد والاثنين، بخاصة على المناطق الساحلية.تنحسر قوة نشاط المرتفعات الجوية بعد 20 من هذا الشهر مع تقدم المنخفض الايسلاندي نحو القارة الاوروبية بضغط 975hpa، فتعاود المنخفضات نشاطها نحو تركيا وسوريا ولبنان، بخاصة تلك المحصورة فوق البحر المتوسط نتيجة الضغوط المرتفعة، والتي ستتجه شرقاً.طقس يومي السبت والاحد، مشمس يتحول الى غائم مع تساقط امطار محلية مساء الاحد ساحلاً وشمالاً.تتحول الرياح من جنوبية شرقية الى شمالية غربية باردة.سيناريو الامطار وتدني درجات الحرارة سيكون من حصة المنطقة في الاسبوع الاخير من هذا الشهر.درجات الحرارة على الساحل: 20 نهاراً و 17 ليلاًفي البقاع: 13 نهاراً و 07 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 12 نهاراً و 07 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 05 نهاراً و 01 ليلاًالرياح: جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1024hpaالرطوبة: 70%حالة البحر : منخفض الموجحرارة المياه 26 درجة.