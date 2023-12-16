Advertisement

لبنان

لا تفرحوا كثيرا بالطقس الدافئ.. سيناريو الأمطار عائد وهكذا سيكون آخر أسبوع في السنة

Lebanon 24
16-12-2023 | 02:23
A-
A+
Doc-P-1141803-638383159827717131.jpg
Doc-P-1141803-638383159827717131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المرتفع السيبيري يسيطر على غرب آسيا والمرتفع شبه مداري على الشرق الاوسط والمرتفع الآزوري على شمال افريقيا وغرب اوروبا بقيم ضغط مرتفعة، الأمر الذي سيحوّل المنخفضات نحو البحر المتوسط وسوف تتمركز شمال الجزائر وتونس، وغرب تركيا، فيتأثر لبنان مطلع الاسبوع المقبل بطقس متقلب يتحوّل الى ماطر (محلياً ) بين مساء الاحد والاثنين، بخاصة على المناطق الساحلية.
Advertisement

تنحسر قوة نشاط المرتفعات الجوية بعد 20 من هذا الشهر مع تقدم المنخفض الايسلاندي نحو القارة الاوروبية بضغط 975hpa، فتعاود المنخفضات نشاطها نحو تركيا وسوريا ولبنان، بخاصة تلك المحصورة فوق البحر المتوسط نتيجة الضغوط المرتفعة، والتي ستتجه شرقاً.
طقس يومي السبت والاحد، مشمس يتحول الى غائم مع تساقط امطار محلية مساء الاحد ساحلاً وشمالاً.
تتحول الرياح من جنوبية شرقية الى شمالية غربية باردة.

سيناريو الامطار وتدني درجات الحرارة سيكون من حصة المنطقة في الاسبوع الاخير من هذا الشهر.

درجات الحرارة على الساحل: 20 نهاراً و 17 ليلاً
في البقاع: 13 نهاراً و 07 ليلا
على الجبال 1200 متر: 12 نهاراً و 07 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 05 نهاراً و  01 ليلاً
الرياح:  جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية سرعتها بين 15 و 20  كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1024hpa
الرطوبة: 70%
حالة البحر :  منخفض الموج
 حرارة المياه 26 درجة.




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-12-16
04:00 | 2023-12-16
05:19 | 2023-12-16
05:05 | 2023-12-16
04:33 | 2023-12-16
04:09 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24