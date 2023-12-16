بسبب خلاف سابق.. أطلق عليه النار في الكورة

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اقدم المدعو "ع.و" على اطلاق النار منتصف ليل الجمعة ـ السبت بإتجاه المدعو "و.ص" في محلة ضهر العين - الكورة وأصابه بطلق ناري في قدمه وفر الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ونقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج والعمل جار من قبل الاجهزة الامنية على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.وعُلم ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين.