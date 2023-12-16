بوشكيان جال في المدينة الميلادية في الفوروم: لبنان المقيم والمغترب قوة الدفع لقيامة الوطن

Advertisement

جال وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان في المدينة الميلادية Christmas in action في الفوروم دو بيروت. وأبدى اعجابه بالصناعات المعروضة ان كانت للزينة أو للمنتوجات الغذائية المنوّعة والمتخصّصة وغيرها من السلع.وأكد أن "اللبنانيين لا يعرفون الاستسلام. وها هم المغتربون حشدوا طاقاتهم وقرروا المجيء لتمضية فرصة الأعياد في لبنان. هم الجناح المغترب المكمّل للمقيمين، ليشكلوا معاً قوة الدفع للنهوض بلبنان".