شارع مونو- الأشرفيّة مقفل غداً.. اليكم السبب

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ الاتي: "سُيقام اعتبارًا من الساعة 11،00 ولغاية الساعة 23،00 من تاريخي 16 و17/12/2023 "سوق الميلاد"، في شارع مونو- الأشرفيّة، يتخلّله إقامة نشاطات واحتفالات ترفيهيّة، ومن المتوّقع حضور عدد كبير من المشاركين. سيتمّ إقفال الشارع المذكور طيلة فترة الاحتفال.لذلك، يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام".