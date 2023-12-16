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لبنان

شارع مونو- الأشرفيّة مقفل غداً.. اليكم السبب

Lebanon 24
16-12-2023 | 04:07
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ الاتي: "سُيقام اعتبارًا من الساعة 11،00 ولغاية الساعة 23،00 من تاريخي 16 و17/12/2023 "سوق الميلاد"، في شارع مونو- الأشرفيّة، يتخلّله إقامة نشاطات واحتفالات ترفيهيّة، ومن المتوّقع حضور عدد كبير من المشاركين. سيتمّ إقفال الشارع المذكور طيلة فترة الاحتفال.
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لذلك، يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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