شهيد جديد لحزب الله.. على طريق القدس

أعلنت المقاومة الاسلامية بيانا جاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد رضوان علي حمودي "باقر" من مدينة صور في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

Advertisement