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لبنان

شهيد جديد لحزب الله.. على طريق القدس

Lebanon 24
16-12-2023 | 05:05
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 أعلنت المقاومة الاسلامية بيانا جاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد رضوان علي حمودي "باقر" من مدينة صور في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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