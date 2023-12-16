خبرٌ عاجل.. طائرة مُفخخة انطلقت من لبنان تستهدف تجمعاً إسرائيلياً! (فيديو)

استهدفت طائرة مُسيرة مفخخة أطلقت من لبنان، تجمعاً مستحدثاً للجيش الإسرائيليّ في مستعمرة مرغليوت المُحاذية للبنان.

وقالت وسائل إعلامٍ إسرائيلية إنّ صافرات الإنذار دوّت في الجليل الأعلى تزامناً مع الحادثة، كما تمّ تفعيل الدفاعات الجوية أيضاً.

وتحدّثت التقارير الإسرائيلية أيضاً عن أن الرقابة فرضت حظراً على نشر المعلومات المرتبطة بالحدث الأمني في مرغليوت.