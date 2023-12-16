خبرٌ عاجل.. طائرة مُفخخة انطلقت من لبنان تستهدف تجمعاً إسرائيلياً! (فيديو)

استهدفت طائرة مُسيرة مفخخة أطلقت من لبنان، تجمعاً مستحدثاً للجيش الإسرائيليّ في مستعمرة مرغليوت المُحاذية للبنان.
وقالت وسائل إعلامٍ إسرائيلية إنّ صافرات الإنذار دوّت في الجليل الأعلى تزامناً مع الحادثة، كما تمّ تفعيل الدفاعات الجوية أيضاً.
وتحدّثت التقارير الإسرائيلية أيضاً عن أن الرقابة فرضت حظراً على نشر المعلومات المرتبطة بالحدث الأمني في مرغليوت.
بدوره، أصدر "حزب الله" بياناً أعلن فيه أن "مُجاهدي المقاومة نفذوا عند الساعة 11.00 من قبل ظهر اليوم، هجوماً جوياً بطائرة مسيرة انقضاضية على تموضعٍ لجنود الإحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، ما أدى إلى سقوط إصابات مؤكدة بين أفراده".