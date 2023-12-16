وزيرة خارجية فرنسا تُلغي زيارتها إلى لبنان.. والسبب مفاجئ!

علم "لبنان24" أن وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا ألغت زيارتها إلى لبنان، اليوم السبت، بسبب عطل فني طرأ على الطائرة التي ستنقلها من باريس إلى لبنان.



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وبحسب المعلومات، فقد عادت الوزيرة من المطار إلى باريس.