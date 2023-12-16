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لبنان

وزيرة خارجية فرنسا تُلغي زيارتها إلى لبنان.. والسبب مفاجئ!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-12-2023 | 05:45
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علم "لبنان24" أن وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا ألغت زيارتها إلى لبنان، اليوم السبت، بسبب عطل فني طرأ على الطائرة التي ستنقلها من باريس إلى لبنان.
 
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وبحسب المعلومات، فقد عادت الوزيرة من المطار إلى باريس.
 
 
وفي وقت لاحق، أعلنت "الخارجية" الفرنسية أن عطلاً أصاب الطائرة التي تقل وزيرة الخارجية إلى بيروت فعادت إلى باريس.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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