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لبنان

بري معزياً برحيل أمير الكويت: نفتقد قامة عملت في سبيل منعة الأمة وتوحيد كلمتها

Lebanon 24
16-12-2023 | 05:50
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أبرق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لولي عهد دولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معزياً برحيل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وجاء في نص البرقية: "ببالغ الحزن والأسى تبلغنا نبأ رحيل صاحب السمو أمير دولة الكويت المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي برحيله يفتقد لبنان كما الكويت والعالمين العربي والإسلامي قامة عملت من أجل وطنها وفي سبيل منعة الأمة وتوحيد كلمتها نحو التقدم والمنعة والإستقرار".
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وأضاف: "بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أتقدم من سموكم ومن أسرة آل الصباح ومن الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي سائلاً العزيز القدير أن يلهمنا وإياكم عظيم الصبر والسلوان، ويُسكن الراحل الكبير الفسيح من جنانه، ويحفظكم والكويت بعين رعايته".


كما أبرق بري لنظيره رئيس مجلس الامة الكويتي أحمد العزيز السعدون معزياً برحيل أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الصباح.
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