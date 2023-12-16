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لبنان

لبنان يعلن الحداد لـ3 أيام على وفاة أمير الكويت

Lebanon 24
16-12-2023 | 05:56
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أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة قضت باعلان الحداد الرسمي على وفاة المغفور له أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وجاء في نص المذكرة: يُعلن الحداد الرسمي على وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 16/12/2023.
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تُنكس حداداً الاعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه 18/12/2023 ضمناً، وتُعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة. تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".
 
 
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