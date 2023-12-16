لبنان يعلن الحداد لـ3 أيام على وفاة أمير الكويت

أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة قضت باعلان الحداد الرسمي على وفاة المغفور له أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

وجاء في نص المذكرة: يُعلن الحداد الرسمي على وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 16/12/2023.تُنكس حداداً الاعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه 18/12/2023 ضمناً، وتُعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة.