كان عزيزاً جداً.. سياسيون في لبنان ينعون أمير الكويت

بوفاةِ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يخسرُ اللبنانيون صديقاً عزيزاً جداً عليهم بمواقفه المشرّفة والمساندة للبنان والقضايا العربية.

كان الأمير الراحل خير داعمٍ للبنان، فلم يوفر جُهداً لدعمه، كما أن أكد دائماً وقوفه إلى جانبه في كل مراحله وأزماته.

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وتوالت بيانات النعي في لبنان بوفاة أمير دولة الكويت الشقيقة، وقد أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة رسمية، اليوم السبت، تقضي بإعلان الحداد لمدة 3 أيام في لبنان إثر رحيل الصُّباح.

وجاء في نص المذكرة: يُعلن الحداد الرسمي على وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 16/12/2023. تُنكس حداداً الاعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه 18/12/2023 ضمناً، وتُعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة. تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

بري

بدوره، أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لولي عهد دولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معزياً برحيل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجاء في نص البرقية: "ببالغ الحزن والأسى تبلغنا نبأ رحيل صاحب السمو أمير دولة الكويت المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي برحيله يفتقد لبنان كما الكويت والعالمين العربي والإسلامي قامة عملت من أجل وطنها وفي سبيل منعة الأمة وتوحيد كلمتها نحو التقدم والمنعة والإستقرار".

وأضاف: "بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أتقدم من سموكم ومن أسرة آل الصباح ومن الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي سائلاً العزيز القدير أن يلهمنا وإياكم عظيم الصبر والسلوان، ويُسكن الراحل الكبير الفسيح من جنانه، ويحفظكم والكويت بعين رعايته".

كما أبرق بري لنظيره رئيس مجلس الامة الكويتي أحمد العزيز السعدون معزياً برحيل أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الصباح.

الحريري

نعى الرئيس سعد الحريري أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح عبر منصّة "أكس": كاتبًا: "رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير الكويت. برحيله تفقد الكويت ومعها العالم العربي شخصية تميزت بالحكمة وسعة الصدر. اخلص التعازي لامير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي ،واسال الله الصبر والسلوان لاسرته".

السنيورة

واعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، ان وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "تشكّل خسارةً كبيرةً وفادحةً جداً للكويت وشعبها، ولدول الخليج العربي وللبنان وللوطن العربي، لما كان لديه من مآثر وطنية وعربية سنظل نتذكره ونذكره بها".



وقال: "لطالما وقفت دولة الكويت إلى جانب لبنان ودعمته في خضم شتّى الملمات والمحن التي تعرّض لها لبنان على مدى العقود الماضية. ولقد كان للأمير الراحل مواقفه ومبادراته الخيرة تجاه لبنان وشعبه، حيث سار على خطى أسلافه الأمراء الكويتيين الذين نذكرهم دائماً بالخير، وكذلك على النهج والسياسات الراسخة التي اعتمدتها الحكومات الكويتية المتعاقبة في دعم حرية واستقلال وسيادة وإعمار ونهوض لبنان وتعزيز صمود اللبنانيين".



أضاف: "إني أتوجه بالتعزية القلبية الحارة الى شعب ودولة الكويت والأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سائلين الله أن يتغمّد الفقيد الكبير بواسع رحمته وغفرانه وأن يدخله الفسيح من جناته".

سلام

وكتب وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام على منصة "إكس": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته. إن هذا الرحيل المفجع ليس مصاباً للكويت فحسب، بل للأمة العربية والإسلامية بأسرها".

ريفي بدوره، قال النائب أشرف ريفي عبر حسابه على منصة "إكس": "برحيل المغفور له أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نفقد قامة عربية مميزة وصديقاً للبنان، فقيادته كانت دوماً مرتكزة على حماية الكويت ووضعها في المكان الذي تستحق، وعلى دعم القضايا العربية العادلة. رحم الله الأمير وأسكنه فسيح جنانه والتعازي للشعب الكويتي والقيادة الكويتية". البعريني كذلك كتب عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني عبر حسابه على منصّة "إكس" معزيًا بوفاة أمير الكويت: "خالص العزاء للأشقاء في ⁧‫دولة الكويت⁩ شعبًا وقيادة ولأسرة آل الصباح الكريمة بوفاة الشّيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. عظّم الله أجركم وألهمكم الصبر والسّلوان، وأدام على الكويت أمنها وأمانها". مخزومي اما النائب فؤاد مخزومي فكتب بدوره على صفحته على منصة "أكس": "أتقدم من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ومن الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد الصباح، وأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ويحمي دولة الكويت وشعبها". عبد المسيح إلى ذلك، كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس": "في رحيل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، خسرت دولة الكويت الشقيقة والعالم العربي أحد عظماء رجالها قامة وطنية كبيرة. خالص التعازي لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح والشعب الكويتي. بمصابهم الأليم". سليمان وقال النائب محمد سليمان عبر منصة "إكس": برحيل الشيخ نواف الأحمد الصباح تخسر الكويت والدول العربية أميرا بالمواقف المشرفة والوقفات العروبية الأصيلة الداعية لوحدة الصف والمدافعة عن قضايا الأمة. خالص العزاء والمواساة لشقيقة الكويت وقيادتها وشعبها نسأل الله له الرحمة والمغفرة وللكويت وأهلها الصبر والسلون". جعجع وفي بيان له، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة المغفور له أمير دولة الكويت الشقيقة سموّ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ نسأل الله أن يتغمّد الفقيد بالرحمة والمغفرة".



وأضاف: "نتقدّم بالتعزية الحارة من الكويت دولةً وشعبًا، هذه الدولة الشقيقة التي وقفت في كل الأوقات والمراحل إلى جانب لبنان وشعبه، ولا يوجد منطقة في بلدنا إلا وتذكُر دولة الكويت بالخير بسبب مساهماتها في المجالات كافة، لما فيه خير لبنان ومصلحة شعبه".

الخازن

من جهته، أبرق عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إلى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مُعزيّاً بوفاة أمير الكويت الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح. وممّا جاء في البرقية: "ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقّينا نبأ إنتقال صاحب السموّ الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصبّاح إلى رحمة الله الذي أمضى حياته مُدافعاً عن مصالح دولة الكويت وقضايا الأمة العربية. وكان حريصاً على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا. إننّا، وبهذه المناسبة الحزينة، نبعث إلى سموّكم وإلى أصحاب السمو أعضاء الأسرة الكريمة وإلى شعب دولة الكويت الشقيق تعازينا القلبية وصادق مواساتنا سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جنانه".

المرعبي

وعزى النائب السابق الدكتور طارق المرعبي بامير الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح، وقال: "خسرنا برحيله قامة عربية شامخة، ورجلا عظيما، بعهده تالقت الكويت على الاصعدة كافة، وكان رحمه الله محبا للبنان وشعبه. نتقدم باحر التعازي من الاسرة الحاكمة ال الصباح الكرام باحر التعازي ومن الشعب الكويتي الشقيق".