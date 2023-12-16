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لبنان

الحريري نعى أمير الكويت: كان شخصية تميزت بالحكمة وسعة الصدر

Lebanon 24
16-12-2023 | 06:40
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نعى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمرٍ ناهز 85 عاماً. 
 
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وقال الحريري في منشورٍ له عبر منصة "إكس": رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. برحيله تفقد الكويت ومعها العالم العربي شخصية تميزت بالحكمة وسعة الصدر. اخلص التعازي لامير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح  وللشعب الكويتي، وأسال الله الصبر والسلوان لاسرته".
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