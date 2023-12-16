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لبنان
إنتشارٌ أمني على "أوتوستراد".. ما السبب؟
Lebanon 24
16-12-2023
|
06:45
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باشرت وحداتٌ من الجيش ومديرية المخابرات تنفيذ تدابيرَ أمنية إستثنائية على طول أوتوستراد ضهر العين - الكورة.
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وتأتي هذه الإجراءات حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وفي إطار مواكبة فترة الأعياد المجيدة.
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