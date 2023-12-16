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لبنان

في البقاع.. مطرانية تتعرّض للسرقة!

Lebanon 24
16-12-2023 | 06:51
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أقدمَ مجهولون مؤخراً على سرقة محتوياتٍ من مطرانية بعلبك للروم الملكيين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
وعلى الفور، حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وتمّ تكليف الأدلة الجنائية لإجراء المقتضى اللازم لكشف هوية الفاعلين.
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