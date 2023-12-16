عملية دهم للجيش في الشراونة.. هؤلاء وقعوا تحت قبضتهِ

أوقف الجيش المطلوب "ع.جعفر" وشخصين آخرين من التابعة السورية كانا برفقة الأول، وذلك خلال مداهمات في منطقة الشراونة - البقاع.

وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ المداهمة انتهت وقد تم اقتياد الموقوفين إلى التحقيق.