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لبنان
عملية دهم للجيش في الشراونة.. هؤلاء وقعوا تحت قبضتهِ
Lebanon 24
16-12-2023
|
07:06
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أوقف الجيش المطلوب "ع.جعفر" وشخصين آخرين من التابعة السورية كانا برفقة الأول، وذلك خلال مداهمات في منطقة الشراونة - البقاع.
وبحسب معلومات
"لبنان24"
، فإنّ المداهمة انتهت وقد تم اقتياد الموقوفين إلى التحقيق.
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