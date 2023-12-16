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لبنان

عملية دهم للجيش في الشراونة.. هؤلاء وقعوا تحت قبضتهِ

Lebanon 24
16-12-2023 | 07:06
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أوقف الجيش المطلوب "ع.جعفر" وشخصين آخرين من التابعة السورية كانا برفقة الأول، وذلك خلال مداهمات في منطقة الشراونة - البقاع.
وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ المداهمة انتهت وقد تم اقتياد الموقوفين إلى التحقيق. 
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