بعد إلغاء زيارتها الى لبنان اليوم.. متى تعود وزيرة خارجية فرنسا؟

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان وزيرة الخارجية كاترين كولونا ستتوجه الى اسرائيل وفلسطين المحتلة الاحد والى لبنان الاثنين.

وكانت قد ألغت كولونا زيارتها إلى لبنان، اليوم السبت، بسبب عطل فني طرأ على الطائرة التي ستنقلها من باريس إلى لبنان.