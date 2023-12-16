Advertisement

لبنان

بعد إلغاء زيارتها الى لبنان اليوم.. متى تعود وزيرة خارجية فرنسا؟

Lebanon 24
16-12-2023 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1141902-638383348430907025.jpg
Doc-P-1141902-638383348430907025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان وزيرة الخارجية كاترين كولونا ستتوجه الى اسرائيل وفلسطين المحتلة الاحد والى لبنان الاثنين.
 
 
وكانت قد ألغت كولونا زيارتها إلى لبنان، اليوم السبت، بسبب عطل فني طرأ على الطائرة التي ستنقلها من باريس إلى لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا تصل الى لبنان مساء الجمعة على أن تزور الكتيبة الفرنسية في "اليونيفيل" بالناقورة يوم السبت ولا جدولة بعد لاي لقاء رسمي علماً أنها ستغادر بيروت السبت مساء (الجديد)
lebanon 24
16/12/2023 18:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية فرنسا تُلغي زيارتها إلى لبنان.. والسبب مفاجئ!
lebanon 24
16/12/2023 18:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد موقفها الأخير.. فرنسا تعيد ترتيب علاقاتها في لبنان
lebanon 24
16/12/2023 18:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"الفرصة" التي يحملها لودريان للبنان أم لفرنسا؟
lebanon 24
16/12/2023 18:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24

كاترين كولونا

لبنان

فرنسا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2023-12-16
11:16 | 2023-12-16
11:08 | 2023-12-16
10:47 | 2023-12-16
10:38 | 2023-12-16
10:30 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24