هذا ما فعله "الحزب" بجنود إسرائيليين دخلوا الى منزلين في ‏مستعمرة المنارة

أعلن حزب الله في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‏والشريفة، وعند الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم السبت 16-12-2023 رصد ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية مجموعة من جنود العدو تدخل الى منزلين في ‏مستعمرة المنارة فقاموا باستهداف المنزلين ‏بالأسلحة المناسبة و إصابتهما ‏إصابة مباشرة وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح".

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