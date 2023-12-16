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لبنان

هذا ما فعله "الحزب" بجنود إسرائيليين دخلوا الى منزلين في ‏مستعمرة المنارة

Lebanon 24
16-12-2023 | 07:59
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أعلن حزب الله في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‏والشريفة، وعند الساعة 2:00 من  بعد ظهر يوم السبت 16-12-2023  رصد ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية مجموعة من جنود العدو تدخل الى منزلين في ‏مستعمرة المنارة فقاموا باستهداف المنزلين ‏بالأسلحة المناسبة و إصابتهما ‏إصابة مباشرة وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح".
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