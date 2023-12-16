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لبنان

العدو يستهدف منزلاً في جنوب لبنان.. ماذا في المعلومات الأولية‬؟

Lebanon 24
16-12-2023 | 08:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بان "طائرة مسيرة تابعة للعدو الاسرائيلي استهدفت، عند الساعة 2:35 من عصر اليوم، احد المنازل على طريق عام مستشفى ‫ميس الجبل‬ الحكومي في الاطراف الشمالية للبلدة".



واشارت الى ان "المنزل الذي استهدف سابقاً مرات عدة خالٍ من السكان ولا يوجد اصابات".
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