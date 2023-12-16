بالصورة: خرج ولم يعُد.. هل شاهدتموه؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: محمد احمد مناع (مواليد عام 2004، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 12-12-2023 منزله الكائن في بلدة برج الشمالي-صور، ولم يعُد لغاية تاريخه.

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