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لبنان

بالصورة: خرج ولم يعُد.. هل شاهدتموه؟

Lebanon 24
16-12-2023 | 08:17
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: محمد احمد مناع (مواليد عام 2004، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 12-12-2023 منزله الكائن في بلدة برج الشمالي-صور، ولم يعُد لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر المخيمات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 741474-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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