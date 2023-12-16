إستنفار مسلّح في مخيم عين الحلوة.. ماذا يحصل؟

أعلنت حركة "فتح" في بيان، أن "المجموعات الإسلامية في مخيم عين الحلوة تشن استنفاراً مسلحاً مفاجئاً في مناطق مختلفة في المخيم".







وتابعت: "قوات الأمن الوطني تستنفر عناصرها لحفظ الأمن ومنع جر المخيم إلى أي وضع أمني".

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