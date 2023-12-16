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لبنان

آخر المستجدات الميدانية في جنوب لبنان... بالتفاصيل هذا ما يجري هناك (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2023 | 08:41
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لا يزال التوتر مسيطراً على الأجواء الحدودية في جنوب لبنان، حيثُ أقدم العدو الإسرائيلي على استهداف عدد من البلدات والقرى، بعد ظهر اليوم السبت.


وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن القصف المدفعي المعادي استهدف أطراف ميس الجبل الغربية وأطراف بلدة حولا ووادي السلوقي ومروحين، كما طال القصف الاسرائيلي الوادي في الاطراف الشرقية لبلدة شقرا.
 
 
أيضاً اشارت مندوبة "لبنان 24" الى أن "طائرة مسيرة معادية استهدفت، عند الساعة 2:35 من عصر اليوم، احد المنازل على طريق عام مستشفى ‫ميس الجبل‬ الحكومي في الاطراف الشمالية للبلدة"، لافتة الى أن "المنزل خالٍ من السكان ولا اصابات".
 
 
وذكرت أن الموقع الاسرائيلي في تلة الرادار مقابل بلدة شبعا تعرّض للقصف بالصواريخ.
 
 
 
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وذكرت قناة "الحدث" الاخبارية حصول "اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر لحزب الله وقوات إسرائيلية على الحدود".


كذلك، شنّت الطائرات الاسرائيلية سلسلة غارات على محيط بلدتي مروحين وراميا في القطاع الغربي.


أيضاً، أغارت طائرات العدو على جبل بلاط في القطاع الغربي من جنوب لبنان.


الى ذلك، أعلن حزب الله في بيان أنه "عند الساعة 2:00 من  بعد ظهر اليوم، رصد ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية مجموعة من جنود العدو تدخل الى منزلين في ‏مستعمرة المنارة فقاموا باستهداف المنزلين ‏بالأسلحة المناسبة و إصابتهما ‏إصابة مباشرة وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح".
 
 
وفي بيان ثان، قال "الحزب" إنه إستهدف تجمعًا لجنود العدو في حرج راميم بالأسلحة المناسبة.
 
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