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لبنان

بري استقبل منصوري وعرض التطورات مع الشيخ قبلان

Lebanon 24
16-12-2023 | 08:20
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حاكم مصرف بالوكالة الدكتور وسيم منصوري .

كما عرض الرئيس بري تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة خلال لقائه سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان .
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