مكاري للإعلاميين: المطلوب ان نكون يداً واحدة لنتوصل الى وضع قانون جديد للاعلام

إعتبر وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أن "السياسة اللبنانية فلشت اليوم أمام اعين الجميع"، مشيراً الى أن "ما يحصل يلخص الكثير من الأمور وكيف ان السياسة اللبنانية تعمل بغض النطر عن مواقفنا او مواقف البعض منا".

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وفي عشاء تكريمي للإعلاميين أقامته إدارة كازينو لبنان، قال: "سنة صعبة مرت على بلدنا، وفي كل مرة كنا نتأمل فيها ان تتحسن الامور وتعود الى طبيعتها، نرى العكس سواء كانت المسؤولية علينا او على غيرنا ولكن في النتيجة نحن من يدفع الثمن".

ثمّ توجه الى الاعلاميين بالقول: "اثبت العالم كم ان للاعلام قيمة في هذه الايام، وحرب غزة اثبتت انه اساسي، ولا اعتبر ان هناك شيء سيغير المعادلة في منطقتنا الا نقل الصورة الحقيقية لما يحصل، وللاعلام اللبناني اساسي ومهم، وانا كوزير اعلام منذ ان تولّيت المسؤولية اقف الى جانب الاعلاميبن، ومؤمن بوجود الدولة رغم ان البعض لم يعد يعترف بذلك، الا انه لا يمكننا ان نعيش الا تحت كنف الدولة ومؤسساتها مهما حصل".





وتابع: "ما يعاكس وجود الدولة والقانون هو الفوضى، فصحيح اننا نمر بظروف صعبة واستثنائية ولكن لا احد منا يريد ان يعيش في الفوضى بل تحت سقف القانون".





هذا وتمنى على جميع الاعلاميين الوقوف الى جانب الوزارة في الملاحظات التي وضعتها على مشروع قانون للاعلام، مؤكدا ان هذه الملاحظات التي وضعتها الوزارة مع الاونيسكو وبمشاركة العديد من المؤسسات الاعلامية تساعد على التحفيز والانتقال من المرحلة التي نحن فيها الى المرحلة التي نطمح اليها، لذلك المطلوب من الجميع ان نكون يدا واحدة لكي نتوصل الى وضع قانون جديد للاعلام يحمي الحريات وهذا الهدف الاساس من هذا القانون، مشيرا الى انه "عندما نقول الحرية نعني بها الحرية المسؤولة، والحرية اللبنانية التي نعرفها، لبنان لديه ارث كبير هو الارث الاعلامي والصحافي الذي نتمنى الا ينتهي".