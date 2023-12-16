Advertisement

لبنان

العثور على جثة داخل شقة في الاوزاعي

Lebanon 24
16-12-2023 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1141931-638383424840139626.png
Doc-P-1141931-638383424840139626.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بانه عُثر على السوري "ص. ن." جثة مذبوحة داخل شقة في الاوزاعي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اكتشفوا جثتها في عيد ميلاد والدتها... وبعد 27 سنة هذا ما حصل!
lebanon 24
16/12/2023 18:40:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أدرعي يكشف هوية جثة المخطوف التي اُنْتُشِلت من غزة.. إليكم من هو
lebanon 24
16/12/2023 18:40:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن أ ف ب: الأسيرة التي أعلن الجيش الإسرائيلي انتشال جثتها من غزة فرنسية الجنسية
lebanon 24
16/12/2023 18:40:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تنتشل جثة محتجز لدى حماس قتل في معارك غزة
lebanon 24
16/12/2023 18:40:52 Lebanon 24 Lebanon 24

جثة

الاوزاعي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2023-12-16
11:16 | 2023-12-16
11:08 | 2023-12-16
10:47 | 2023-12-16
10:38 | 2023-12-16
10:30 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24