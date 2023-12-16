حراك المتقاعدين العسكريين: تحركنا بالأمس كان لأجل حقوقنا

أكد المتقاعدون العسكريون أن "حراكهم بعيد كل البعد عن ما جاء على لسان البعض بأن تحرك المتقاعدين العسكريين بالامس كان لعرقلة جلسة مجلس الوزراء من أجل موضوع التمديد والتعيين لمناصب معينة".



وأضافوا في بيان: "تحركنا كان لأجل حقوقنا بموضوع المرسوم الذي تريد الحكومة تمريره خلال عقد الجلسة ولا يعنينا بتاتا موضوع التمديد وغيره من القرارات التي لا تتعلق بحقوق المتقاعدين العسكريين، كما نتمنى من الإعلاميين توخي الدقة خلال تصريحاتهم. وإذا كان اي متقاعد قد أدلى بأي كلمة بهذا الشأن خلال التحرك فهذا يمثل رأيه وليس رأي تحرك المتقاعدين العسكريين ولو كانت الحكومة قد سحبت مرسوم الزيادة كوننا طالبنا رئيس الوزراء مرارا بسحبه ودراسته لانصافنا دون أي استجابة، ولو حصل ذلك لكان تحركنا قد تأجل.

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