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لبنان

قاصر غادرت منزلها منذ حوالي الشهر ولم تعُد.. هل تعرفون عنها شيئًا؟

Lebanon 24
16-12-2023 | 10:38
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة القاصر المفقودة: آية عبد المجيد المصطفى (مواليد عام 2008، سورية) التي غادرت منذ حوالي الشهر منزل ذويها الكائن في بلدة المنية إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.
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لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 462094-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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