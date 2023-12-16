قاصر غادرت منزلها منذ حوالي الشهر ولم تعُد.. هل تعرفون عنها شيئًا؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة القاصر المفقودة: آية عبد المجيد المصطفى (مواليد عام 2008، سورية) التي غادرت منذ حوالي الشهر منزل ذويها الكائن في بلدة المنية إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 462094-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.